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Поразительные изменения. Зеленский высмеял заявления РФ о получении гарантий от Украины

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Украина, Среда 02 ноября 2022 23:01
Поразительные изменения. Зеленский высмеял заявления РФ о получении гарантий от Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Требуя от Украины предоставления гарантий безопасности для "зернового коридора", Россия показывает то, какое поражение она потерпела за время полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеозапись его вечернего обращения.

Он отметил, что в начале вторжения Россия требовала гарантий безопасности от США, а сейчас в Кремле хотят того же уже от Украины.

"Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал испытала российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору", - сказал он.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва возвращается к "зерновому соглашению", потому что Украина якобы пообещала не атаковать российский флот.

Ранее сообщалось, что суда с украинским продовольствием под турецким флагом и дальше выходят из портов в Черном море, несмотря на прекращение участия России в "зерновом соглашении".

Как писало РБК-Украина, о том, что россияне попросили Украину пообещать не атаковать флот, первым рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявлял, что Россия вернется к соглашению, когда получит подобные гарантии.

В ООН ожидают, что суда снова начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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