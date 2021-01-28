СБУ оголосила в розшук одного з ватажків "ДНР": переховується в Абхазії

Фото: Ахра Авідзба (wikimedia.org by Андрій Бутко)

Служба безпеки України оголосила в розшук засновника терористичного угруповання "Інтернаціональна бригада "Пятнашка", який воював на Донбасі проти України. За даними спецслужби, він переховується на території невизнаної Абхазії.

Про це у Facebook повідомило управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Повідомляється, що оголошено в розшук ватажка бойовиків на прізвисько "Абхаз". З відкритих джерел відомо, що це абхазький найманець Ахра Авідзба.

За даними слідства, він брав безпосередню участь у боях проти сил АТО, катуванні українських полонених і залякуванні мирного населення.

СБУ заочно повідомила йому про підозру у створенні терористичної групи, викраденні людей і порушенні звичаїв ведення війни. Авідзба також відомий тим, що в кінці 2019 - початку 2020 років очолив вуличні акції в Абхазії, які закінчилися відставкою так званого "президента" Рауля Хаджімби.

Зазначимо, що у складі "П'ятнашки" були в основному вихідці з Кавказу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливу причетність "Абхаза" до ліквідації іншого відомого бойовика - Арсенія Павлова ("Моторола").

Також повідомлялося, що Служба безпеки України затримала в Донецькій області шпигуна так званих "ЛДНР". Він дає свідчення про причетність Російської Федерації до окупації Донбасу.