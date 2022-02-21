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Розвиток ВДЕ дозволить Україні позбутися російської енергозалежності, - Politico

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 10:34
Розвиток ВДЕ дозволить Україні позбутися російської енергозалежності, - Politico Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Зусилля України з подолання енергетичної залежності від Росії були підірвані помилковою політикою уряду у сфері відновлюваних джерел енергії та обманом інвесторів у "зелену" енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю видання Politico.

"Україна стоїть на межі можливого нападу Росії, але, як і раніше, залежить від Москви щодо важливого імпорту вугілля, дизельного палива та - непрямо - природного газу. Зусилля України з подолання цієї залежності були підірвані відмовою від політики в галузі відновлюваних джерел енергії, яка обурила інвесторів, заплутала уряд судовими позовами та спонукала деякі компанії призупинити проекти щодо сонячної та вітрової енергії", - йдеться у статті.

До 2020 року в Україні спостерігався сплеск розвитку відновлюваних джерел енергії. У 2019 році нові потужності ВДЕ збільшилися на 4670 МВт. Через рік ця цифра впала до 1570 МВт, а в 2021 році ця цифра була лише трохи вище 700 МВт, зазначає видання.

"Зараз компанії закривають або переміщують вітряні та сонячні проекти, а занепокоєння, що зростає, з приводу можливого російського вторгнення ще більше погіршує інвестиційний клімат", - зазначає Politico.

Порушення українським урядом своїх зобов'язань перед інвесторами спричинило безліч позовів до міжнародних арбітражів проти України, насамперед від бельгійських та литовських компаній, йдеться у статті.

Станом на 15 лютого загальний борг державної компанії "ГарПок" перед інвесторами у ВДЕ за вироблену в 2021 році електроенергію становив 8,7 млрд грн.

Нагадаємо, 21 грудня Кабінет міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.

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