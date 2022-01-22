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Кабмін погасив борги перед усіма виробниками "зеленої" енергії під тиском Заходу, - нардеп

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Київ, Субота 22 січня 2022 16:24
Кабмін погасив борги перед усіма виробниками "зеленої" енергії під тиском Заходу, - нардеп
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.

Про це повідомив народний депутат, голова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексій Гончаренко у Facebook.

"Після двох місяців боротьби, ми не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець» за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ.

"Зокрема протизаконне утримання цих коштів протягом понад 2 місяців протирічило умовам меморандуму з МВФ та обов’язкам взятим перед кредиторами Україною. Наше МФО першими викрило намагання приховати ці гроші та не дозволило використати їх не за призначенням в корупційних цілях"; - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року уряд заблокував виплату боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел з коштів європейських "зелених" облігацій.

Згодом кошти отримали всі виробники, крім компанії ДТЕК ВДЕ.

Компанія ініціювала кримінальне розслідування в Великобританії через махінації посадових осіб українського уряду з розподілом коштів цільових єврооблігацій.

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