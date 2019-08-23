США в Радбезі ООН зажадали від Росії розкрити інформацію про вибух в Северодвінську

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

США хочуть знати, що саме вибухнуло під Северодвінськом

В.о. постпреда США при ООН Джонатан Коен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 серпня зажадав від Москви розкрити інформацію про "загадковий" вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області. Про це повідомляє "Голос Америки".

Наголошується, що засідання пройшло за ініціативою Москви і Пекіна у зв'язку з випробуванням американської ракети і завершилося безрезультатно.

Так, представники Росії і США звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Москва попередила про небезпеку нової гонки озброєнь, а представник адміністрації Трампа зажадав, щоб Росія розкрила інформацію про загадковий вибух під Северодвінськом.

"Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? Про яку "систему" йде мова, і з якою метою ця "система" була проведена?" - запитав представник США

В результаті вибуху на полігоні в Архангельській області загинули п'ять співробітників "Росатому". Вибух також призвів до короткочасного підвищення рівня радіації. Російська влада так і не пояснила, які саме випробування проводилися на полігоні.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що вибух ракети в Архангельській області (РФ) пов'язаний зі спробами Росії розробити нові ядерні озброєння.

РБК-Україна писало, що в адміністрації президента США Дональда Трампа незабаром заявили, що вибух на полігоні під Северодвінськом Архангельської області (РФ) був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети.