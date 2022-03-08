Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною"

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила законодавцям, що заява президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил, була "дуже незвичайною".

Вона зазначила, що цю заяву краще розуміти, як попередження, а не як безпосередню загрозу Сполученим Штатам.

"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

Вона додала, що заява Росії про переведення російських стратегічних сил в "статус особливої бойової готовності" не належить до технічного терміну, "як його розуміють в їх системі".

Розвідувальне співтовариство уважно відстежувало будь-які стратегічні дії Росії, але не бачить нічого, що вказувало б на те, що Путін робить щось відмінного від того, що вони бачили раніше.

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