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Коронавірус не буо створено штучно, - розвідка США

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 17:59
Коронавірус не буо створено штучно, - розвідка США
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Американська розвідка продовжує шукати джерело пандемії

Спецслужби США прийшли до висновку, що новий коронавирус COVID-19 не було виведено штучно або генетично модифіковано. Про це повідомляє AP з посиланням на заяву Національної розвідки США.

Зокрема, в заяві йдеться про згоду з широким науковим консенсусом навколо того, що COVID-19 не є штучним або генетично модифікованим коронавірусом.

"Національна розвідка продовжить ретельно перевіряти інформацію і розвіддані, щоб визначити, чи почався спалах в результаті контакту з інфікованими тваринами або це сталося в результаті нещасного випадку в лабораторії в Ухані", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

До цього РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

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