Розвідка США підозрює Росію у створенні бойових супутників

На думку американської розвідки, крім РФ загрозу в космосі становить також Китай

Военная разведка Соединенных Штатов заподозрила Россию в намерении использовать спутники для проведения атак на космические аппараты. Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в соответсвующем докладе агенства военнй разведки.

В документе говорится, что, кроме России, основную угрозу интересам США в космосе также представляет Китай. Также говорится о рисках для американской безопасности со стороны Ирана и Северной Кореи.

Что же касается России, то, по мнению авторов доклада, несмотря на длительный период отставания, она также сохраняет ключевые позиции в космосе. Размещение подобных спутников на орбите началось в 2017 году.

Разведка предполагает, что Москва развивает различные типы военных технологий, который позволяют вести боевые действия в космическом пространстве. Среди таких технологий - лазерное оружие, средства радиоэлектронного подавления.

В частности, некоторые российские спутники, предназначенные для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение.

"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и исправлять некоторые неисправности. Эта же технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", - указано в тексте доклада.

Напомним, 20 января 2019 в США сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки.