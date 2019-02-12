Розвідка США підозрює Росію у створенні бойових супутників

На думку американської розвідки, крім РФ загрозу в космосі становить також Китай
Военная разведка Соединенных Штатов заподозрила Россию в намерении использовать спутники для проведения атак на космические аппараты. Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в соответсвующем докладе агенства военнй разведки.
В документе говорится, что, кроме России, основную угрозу интересам США в космосе также представляет Китай. Также говорится о рисках для американской безопасности со стороны Ирана и Северной Кореи.
Что же касается России, то, по мнению авторов доклада, несмотря на длительный период отставания, она также сохраняет ключевые позиции в космосе. Размещение подобных спутников на орбите началось в 2017 году.
Разведка предполагает, что Москва развивает различные типы военных технологий, который позволяют вести боевые действия в космическом пространстве. Среди таких технологий - лазерное оружие, средства радиоэлектронного подавления.
В частности, некоторые российские спутники, предназначенные для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение.
"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и исправлять некоторые неисправности. Эта же технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", - указано в тексте доклада.
Напомним, 20 января 2019 в США сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки.