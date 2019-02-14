Розвідка США назвала головні загрози у космосі

Розвідка вважає Росію та Китай головними загрозами

Разведка США считает, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США.

Так, авторы доклада отмечают, что РФ и Китай существенно усовершенствовали космические технологии, включая разведывательные аппараты. В вооруженных силах этих стран проводится модернизация уже имеющихся систем, включая транспортные и навигационные средства.

Эти разработки позволяют создавать командные пункты по всему миру, а также запускать навигационные механизмы, которые дают возможности отслеживать, вести мониторинг и при необходимости наносить удары по военным объектам США.

Кроме того, в докладе сообщается, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь разрушительный эффект.

В докладе авторы указывают, что среди других возможностей РФ в космической сфере эксперты отметили средства электронной борьбы (счетчики GPS, средства спутниковой связи и радары), оружие направленной энергии, бортовые системы лазерного оружия для использования против космических датчиков противоракетных систем, дезинформацию и атаки в киберпространстве, наземные пусковые системы для уничтожения целей в космосе, лазерное вооружение

Напомним, ранее сообщалось, что военная разведка Соединенных Штатов заподозрила Россию в намерении использовать спутники для проведения атак на космические аппараты.