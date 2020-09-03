Розвідка РФ заявила про наявність "українських екстремістів" у Білорусі

Голова військової розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін вважає, що ситуацію в Білорусі намагаються розгойдати нібито "українські екстремісти". За його словами, у них не вийде "перенести пожежу" в сусідню країну.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зокрема, йому задали питання про те, як Москва реагує на повідомлення про нібито появу "українських екстремістів" в Білорусі.

"Для нас це не є чимось дивним. Дивним було б, якби українські екстремісти, націоналісти закликали до миру і злагоди в Білорусі", - заявив Наришкін.

Він також додав, що їм не вдасться "перенести пожежу" з України до сусідньої країни.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про начебто втручання з боку України, що "найбільше насторожує". За його словами, втручання також здійснюється нібито з Польщі, Чехії та Литви.

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск напередодні заявив, що в 2014 році Лукашенко пропонував ЄС створити союз України і Білорусі, щоб нібито зупинити російську агресію. За словами Туска, білоруський лідер хотів стати президентом нової союзної держави.