Розвідка РФ може стояти за кіберзламом Інституту держуправління Британії, - Sky News

РФ підозрюють у викраденні файлів Інституту

Военная разведка России вероятно может быть причастна к краже данных британского Института государственного управления, который борется с пропагандой Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание при этом ссылается на источники в правительстве страны.

Указано, что соответствующее расследование ведет Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью.

"По информации источников из Уайтхолл, очень вероятно, что военная разведывательная служба сделала взлом и похищение файлов Института государственного управления", - отмечается в сообщении.

По мнению собеседников, "этот шаг, возможно, был осуществлен в ответ на то, что в прошлом году Великобритания втянула ГРУ в шпионское отравления в Солсбери, и должен "пролить свет" на скрытые действия агентства".

Кроме того, источник SkyNews отметил, что эту атаку считают серьезной. Так, если информация о причастности ГРУ подтвердится, это будет первый случай, когда РФ осуществила кибервзлом на территории Великобритании.

Добавим, один из основателей Института государственного управления, экс-чиновник министерства обороны Великобритании Кристофер Донелли сказал в интервью журналистам, что в его организации считают, что за взломом стоит ГРУ РФ.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе.

Как писало РБК-Украина, РФ пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери.