Розвідка опублікувала дані спецназівців ГРУ РФ, які скоюють злочини проти українців
Головне управління розвідки оприлюднило дані російських військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Зазначається, що ця військова частина базується у Республіці Дагестан.
"Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України", - йдеться у повідомленні.
У переліку вказані особисті дані 75 російських розвідників, їхні посади, військові звання та фото кожного з цих військових злочинців.
Повний перелік можна побачити в документі ГУР.
Раніше ми повідомляли, що розвідка розсекретила дані 620 співробітників ФСБ, які діють в Європі.
Також ми писали, що розвідка назвала імена військових таманської дивізії Росії, які скоювали злочини проти українців.
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