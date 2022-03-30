Розвідка опублікувала дані спецназівців ГРУ РФ, які скоюють злочини проти українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Зазначається, що ця військова частина базується у Республіці Дагестан.

"Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України", - йдеться у повідомленні.

У переліку вказані особисті дані 75 російських розвідників, їхні посади, військові звання та фото кожного з цих військових злочинців.

Повний перелік можна побачити в документі ГУР.