RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти України

ГУР опублікувало дані на зрадника України (militarist.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Головне управління розвідки опублікувало дані командувача далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенанта Кобилаша Сергія Івановича. Зазначається, що злочинець народився в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Міжнародний злочинець, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму.

Зрадник бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури.

"Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій міста Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Дані на Кобилаша Сергія Івановича, а саме повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання (близько 1,5 мільйонів американських доларів) та дані на дружину та доньку опублікували на сайті.

Розвідка опублікувала дані зрадника України (t.me/DIUkraine)

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані командира-зрадника, який воює проти України.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна в УкраїніВторгнення Росії до України