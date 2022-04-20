Розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти України

Головне управління розвідки опублікувало дані командувача далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенанта Кобилаша Сергія Івановича. Зазначається, що злочинець народився в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Дані на Кобилаша Сергія Івановича, а саме повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання (близько 1,5 мільйонів американських доларів) та дані на дружину та доньку опублікували на сайті .

"Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій міста Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Зрадник бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури.

Міжнародний злочинець, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму.

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані командира-зрадника, який воює проти України.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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