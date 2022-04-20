Розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти України

Головне управління розвідки опублікувало дані командувача далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенанта Кобилаша Сергія Івановича. Зазначається, що злочинець народився в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Міжнародний злочинець, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму.
Зрадник бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури.
"Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій міста Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Дані на Кобилаша Сергія Івановича, а саме повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання (близько 1,5 мільйонів американських доларів) та дані на дружину та доньку опублікували на сайті.
Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані командира-зрадника, який воює проти України.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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