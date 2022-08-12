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Чи можлива евакуація з окупованого Енергодара: відповідь мера

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Енергодар, П'ятниця 12 серпня 2022 12:43
Чи можлива евакуація з окупованого Енергодара: відповідь мера Фото: евакуюватися з окупованого Енергодару можна (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Евакуація з окупованого росіянами Енергодару (Запорізька область) можлива, але складна. Оскільки через дії окупантів люди вимушені стояти в чергах на блокпостах по кілька діб.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Дмитро Орлов.

"Евакуюватися вдається, це складно. Окупанти не пропускають багато машин та автобусів. Доводиться стояти в чергах кілька діб. Є випадок, що авто стояло тиждень. Є випадки, коли люди виїжджають через стан здоров'я і не виживали в цих чергах. Там понад 30 градусів температура, тіні немає, не всяке серце може витримати такі умови", - каже Орлов.

За його словами, були й випадки, коли навіть народжували в цих чергах, тобто окупанти навіть не випускали людей до лікарень.

"Але можливість виїхати є і можливість доставки гуманітарної допомоги - також", - зазначив Орлов.

При цьому на питання журналіста, чи можливо назвати кількість мешканців, які вже покинули місто, він відповів, що цю цифру назвати складно.

"За непрямими підрахунками можемо говорити, що приблизно половина мешканців уже поїхала", - додав мер Енергодару.

Нагадаємо, що на тлі ядерного шантажу росіян на Запорізький АЕС, що розташована в Енергодарі, у Запорізькій області вирішили оновити плани евакуації та реагування у разі надзвичайного стану на станції.

Додамо, як розповів начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, у разі катастрофи на ЗАЕС евакуації підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони.

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