Розвідка Гонконгу дізналася про заплановані напади протестувальників на поліцію

Поліція Гонконгу попередила про те, що у вівторок, 1 жовтня, на вулицях може бути небезпечно через запланованих нападів на силовиків з боку протестуючих. Про це передає місцеве видання RTHK.

В цей день повинні стостояться святкування 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки або ж Національний день в Гонконзі буде.

Поліція заявила, що отримала розвіддані. Згідно з ним протестувальники нібито закликають убивати офіцерів і представників громадськості, а також бомбити будівлі.

"У нас є відомості, що свідчать про те, що деякі жорстокі протестувальники підбурюють інших, у тому числі тих, хто схильний до самогубства, здійснювати екстремальні дії, такі як вбивство поліції, маскування себе як поліцейських, щоб вбивати інших, а також підпалювати автозаправні станції", - сказали в поліції Гонконгу.

Також на брифінгу поліція повідомила, що за вихідні були заарештовані 157 осіб, більшість з них - в неділю, коли в кількох частинах острова Гонконг відбулися жорстокі зіткнення.

Нагадаємо, влада Гонконгу заборонила проведення протестного маршу до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки. Незважаючи на заборону маршу, активісти планують провести інші акції протесту. Очікується, що 1 жовтня в Гонконгу триватимуть сутички активістів з поліцією.

Додамо, на вихідних в Гонконзі на чергових зіткненнях між силовиками і демонстрантами поліція застосувала зброю.