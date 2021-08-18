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Розвідка Німеччини вважала малоймовірним захоплення Кабула до 11 вересня, - Bild

Автор: РБК-Україна

Німецька служба зовнішньої розвідки BND вважала малоймовірним швидке захоплення Кабула (Афганістан) представниками радикального руху "Талібан". Передбачалося, що це відбудеться вже після 11 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зокрема, Bild з посиланням на джерела процитував доповідь BND на засіданні кризового штабу МЗС Німеччини від 13 серпня.

"Захоплення Кабула "Талібаном" до 11 вересня, швидше за все, малоймовірне. "Талібан" в даний час не зацікавлений у військовому захопленні Кабула", - йдеться в доповіді.

При цьому німецька розвідка припускала, що втеча влади Афганістану може прискорити захоплення Кабула, але не очікувала блискавичних дій. На підставі цих оцінок і планувалася евакуація німецьких громадян.

Як відомо, вже 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.

Детальніше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога над заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".

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