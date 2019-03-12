Розвідка Естонії назвала "Північний потік-2" загрозою для безпеки

"Північний потік-2" надовго прив'яже споживачів до своїх послуг і ускладнить створення інших каналів постачання

Направленные из России в Европу газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются рисками для безопасности, повышающими зависимость Европы от российского газа. Об этом говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, сообщает Рostimees.

По оценке Департамента, оба газопровода надолго привяжут потребителей к своим услугам и осложнят создание других каналов поставки. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" представляют угрозу для надежности поставки, поскольку не могут соответствовать гибкости украинской системы снабжения потребителей природным газом. У действующих газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа" нет подземных газохранилищ вроде тех, какими пользуется украинская система.

В докладе говорится о том, что оба газопровода предоставят России дополнительный политический рычаг для оказания воздействия на европейские страны.

"Это подтверждает уже достигнутый Россией успех в поиске поддержки для "Северного потока-2" и поиске поддержки для второй нитки "Турецкого потока" среди политиков Юго-Восточной Европы", - говорится в ежегоднике.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявлял, что отношения Эстонии с Россией не могут улучшиться, пока Москва не изменит свое поведение.

РБК-Украина писало, что в Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществление проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".