Розвідка Естонії назвала "Північний потік-2" загрозою для безпеки

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"Північний потік-2" надовго прив'яже споживачів до своїх послуг і ускладнить створення інших каналів постачання

Направлені з Росії в Європу газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" є ризиками для безпеки, підвищують залежність Європи від російського газу. Про це йдеться в щорічнику Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, повідомляє Рostimees.

За оцінкою Департаменту, обидва газопроводи надовго прив'яжуть споживачів до своїх послуг і ускладнять створення інших каналів постачання. "Північний потік-2" і "Турецький потік" становлять загрозу для надійності постачання, оскільки не можуть відповідати гнучкості української системи постачання споживачів природним газом. У діючих газопроводів "Північний потік" і "Ямал-Європа" немає підземних газосховищ на зразок тих, якими користується українська система.

У доповіді йдеться про те, що обидва газопроводи нададуть Росії додатковий політичний важіль для впливу на європейські країни.

"Це підтверджує вже досягнутий Росією успіх у пошуку підтримки для "Північного потоку-2" і пошуку підтримки для другої нитки "Турецького потоку" серед політиків Південно-Східної Європи", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер заявляв, що відносини Естонії з Росією не можуть покращитися, поки Москва не змінить свою поведінку.

РБК-Україна писало, що в Європейському парламенті заявили про необхідность згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".