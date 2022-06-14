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Один із 10 готовий до зіткнення із ЗСУ: окупанти масово бояться українських бійців

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 10:08
Один із 10 готовий до зіткнення із ЗСУ: окупанти масово бояться українських бійців Фото: окупанти масово бояться українських бійців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти так бояться ЗСУ, що лише один із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими захисниками. Цьому свідчить нова перехоплена телефонна розмова ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" - розповідає дружині окупант.

У відомстві пояснюють, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ, тому така тенденція у лавах ворога "не може не тішити".

"Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", - наголошують у повідомленні.

СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон, вона працює цілодобово для українських і російських номерів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій російський солдат зізнається, що потрапив до "пекла".

Додамо, також у черговій перехопленій розмові окупант зізнався, що навіть не мріє повернутися додому живим.

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