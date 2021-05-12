Розвідники морського спецназу провели навчання на військовому кораблі США в Одесі

В Одесі на кораблі Берегової охорони США USCGC Hamilton (WMSL-753) пройшли навчання українських військовослужбовців. В них взяли участь розвідники морського спецназу.
Так, тренування провели оператори-розвідники морського центру спецпризначення.
"Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою та зачистка корабля", - йдеться в повідомленні.
Фото: навчання на кораблі (facebook.com/NavalSOFCenter)
Нагадаємо, американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton сьогодні вранці 10 травня зайшов до Одеси. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу.
Hamilton увійшов в Чорне море ввечері 27 квітня. Чорноморський флот Російської Федерації заявив, що почав стежити за діями корабля.
РБК-Україна писало, що протягом двох днів-8 і 9 травня-флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і корабель берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання в морі. Всі елементи навчань відбувалися під наглядом кораблів РФ.