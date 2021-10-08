Хто замість Разумкова. Нардепи продовжують обирати нового спікера Ради

В ході засідання Верховної ради України 8 жовтня народні депутати продовжують обговорювати кандидатів на посаду спікера після відставки Дмитра Разумкова. Розглядається три кандидатури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання .

Як відомо, на пост глави парламенту претендують Руслан Стефанчук ("Слуга народу"), Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") і Яна Зінкевич ("Європейська солідарність").

Спочатку кандидатів було п'ять, але Гео Лерос (позафракційний) і Ярослав Железняк ("Голос") зняли свої кандидатури.

У разі обрання на посаду спікера Стефанчука, нардепам також належить визначитися з кандидатурою на посаду першого віце-спікера, яку зараз займає Стефанчук. "Слуги народу" вже запропонували на цю посаду лідера партії Олександра Корнієнка.