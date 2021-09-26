Разумков одужав від коронавірусу
Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков одужав від коронавірусу. Він повертається на роботу з наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного режиму", - повідомив він.
Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!Posted by Дмитро Разумков on Sunday, September 26, 2021
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Разумкова знову виявили коронавірус, незважаючи на те, що він хворів на нього в минулому році в листопаді.