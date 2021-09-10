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Разумков вдруге захворів на коронавірус. Працюватиме дистанційно

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 19:36
Разумков вдруге захворів на коронавірус. Працюватиме дистанційно Фото: Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Дмитра Разумкова виявили коронавірус, попри те, що він хворів на нього торік в листопаді. Голова ВР продовжить свою роботу дистанційно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

"Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене", - відзначив Разумков.

Голова ВР планував завтра особисто взяти участь у Ялтинській європейській стратегії, втім, тепер сподівається на те, що йому дозволять виступити дистанційно.

"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним", - написав Разумков.

Деякий час посадовець перебуватиме на самоізоляції, однак продовжить свою роботу дистанційно. Як додав Разумков, наразі він почуває себе добре.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 30 листопада Дмитро Разумков одужав від коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Разумков поки що не планує вакцинуватися, оскільки має антитіла до хвороби.

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Дмитро Разумков Коронавірус
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