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Разумков выздоровел от коронавируса

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Киев, Воскресенье 26 сентября 2021 11:29
Разумков выздоровел от коронавируса Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. Он возвращается на работу со следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительный! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму", - сообщил он.

Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!

Posted by Дмитро Разумков on Sunday, September 26, 2021

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что у Разумкова снова выявили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре.

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Дмитрий Разумков Коронавирус
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