Разумков выздоровел от коронавируса
Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. Он возвращается на работу со следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительный! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму", - сообщил он.
Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!Posted by Дмитро Разумков on Sunday, September 26, 2021
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что у Разумкова снова выявили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре.