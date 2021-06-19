Разумков не бачить підстав причин для розпуску Ради

Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень Верховної ради. За його словами, такої ж думки додержується і президент Володимир Зеленський.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю " Радіо свобода ".

"Згідно діючої Конституції, діючого законодавства підстав для дострокового припинення Верховної ради немає", - сказав голова парламенту.

Разумков нагадав, що аналогічну думку нещодавно висловлював президент, який заявив, що "підстав і аспектів, які б сьогодні могли відвести під дострокове припинення повноважень Верховної ради, немає".

За його словами, інших заяв щодо цього питання з боку Зеленського він не чув. "А додаткових розмов з цього приводу з Володимиром Олександровичем у мене не було", - додав він.