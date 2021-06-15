Зеленський не бачить сенсу в розпуску Ради

Президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.

Про це він заявив на прес-конференції на полях саміту "Україна 30".

"Сьогодні Україні потрібна стабільність, тому є закони такі. Все повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють - все прекрасно, а якщо не будуть працювати - не буде сенсу в Раді", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у квітні віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук говорив, що у Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної ради, оскільки в період з грудня по січень парламент не збирався більше 30 днів.

Однак спікер Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для розпуску парламенту, оскільки жодного разу не було, щоб парламент дев'ятого скликання не збирався на заплановані засідання. Він також зазначив, що рішення Конституційного суду від 2004 року передбачає достроковий розпуск, якщо Рада не збирається на заплановані засідання.

"І, об'єктивно, сьогодні такого випадку навіть бути не може. Тому, якщо чесно, я не бачу цих підстав, і навряд чи можна йти якось врозріз з рішеннями Конституції, Конституційного суду", - додав Разумков.