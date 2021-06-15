ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський не бачить сенсу в розпуску Ради

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 червня 2021 11:16
Зеленський не бачить сенсу в розпуску Ради Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.

Про це він заявив на прес-конференції на полях саміту "Україна 30".

"Сьогодні Україні потрібна стабільність, тому є закони такі. Все повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють - все прекрасно, а якщо не будуть працювати - не буде сенсу в Раді", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у квітні віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук говорив, що у Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної ради, оскільки в період з грудня по січень парламент не збирався більше 30 днів.

Однак спікер Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для розпуску парламенту, оскільки жодного разу не було, щоб парламент дев'ятого скликання не збирався на заплановані засідання. Він також зазначив, що рішення Конституційного суду від 2004 року передбачає достроковий розпуск, якщо Рада не збирається на заплановані засідання.

"І, об'єктивно, сьогодні такого випадку навіть бути не може. Тому, якщо чесно, я не бачу цих підстав, і навряд чи можна йти якось врозріз з рішеннями Конституції, Конституційного суду", - додав Разумков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Верховна Рада
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю