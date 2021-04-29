Разумков не бачить підстав для розпуску Ради

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков не бачить підстав для розпуску парламенту. За його словами, жодного разу не було, щоб парламент дев'ятого скликання не збирався на заплановані засідання.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, рішення Конституційного суду від 2004 року передбачає, що Раду можна достроково розпустити, якщо вона більше 30 днів не збирається саме на заплановані засідання. "І, об'єктивно, сьогодні такого випадку навіть бути не може. Тому, якщо чесно, я не бачу цих підстав, і навряд чи можна йти якось врозріз з рішеннями Конституції, Конституційного суду", - додав Разумков.