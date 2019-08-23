Разумков: "Слуга народу" готується до місцевих виборів

Партія "Слуга народу" буде готуватись до місцевих виборів. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, будь-яка політсила повинна починати підготовку до виборів одразу після того, як закінчились попередні.

"Поки що партія "Слуга народу" займається підготовкою роботи ВРУ 9 скликання. Щодо підготовки до виборів, будь-яка політсила повинна починати підготовку до виборів одразу після того, як закінчились попередні. Дійсно ми будемо готуватись як до місцевих, як до парламентських і будь-яких інших, які будуть відбуватись у державі", - заявив Разумков.

Нагадаємо, у серпні в партії "Слуга народу" заявляли про необхідність завершення реформи децентралізації для проведення місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, керівник офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами глави ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

Додамо також, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман прокоментував необхідність дострокових місцевих виборів в Україні. За його словами, спочатку необхідно завершити реформу децентралізації.