Разумков розповів, коли Рада зможе розглянути закон про опозицію

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли парламент зможе розглянути законопроект про опозицію. За його словами, розгляд відбудеться після місцевих виборів.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Досі не надійшло майже ні від кого пропозицій до закону про опозицію, тому були запропоновані наступні строки. До 1 жовтня ми опрацьовуємо текст, до 15 жовтня ми чекаємо пропозицій до цього законопроекту", - сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що після 15 жовтня цей законопроект буде зареєстрований у ВР.

"І після виборів для того, щоб зняти будь-яку політичну вмотивованість, політичні баталії, ми зможемо його розглянути в стінах Верховної ради України", - сказав спікер Ради.

Нагадаємо, в кінці липня Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.

Як писало РБК-Україна, 18 травня у ВР почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка працює над цим документом.