Разумков розповів про перспективи закритого заслуховування Радою керівництва Генштабу

"Одна з фракцій отримала підписні листи щодо проведення (закритого засідання Ради, - ред.). Коли буде 150 підписів, тоді будемо про це говорити. Поки що там немає 150 підписів, але ініціативу щодо заслуховування у закритому режимі керівництва Генерального штабу - таку пропозицію підтримували багато фракцій та груп", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні парламенту 30 березня начальник генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак розповів подробиці загибелі українських військових на Донбасі 26 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що після загибелі українських військових президент Володимир Зеленський констатував ескалацію на Донбасі.

Так, Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було.