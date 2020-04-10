Разумков: Рада у понеділок не розгляне банківський законопроект

На позачерговому засіданні Верховної ради 13 квітня не будуть розглядати банківський законопроект. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада не буде розглядати цей законопроект, оскільки профільний комітет не встиг підготувати таблицю поправок.

"На жаль, це антирекорд українського парламенту - 16 000 правок ми не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоб заблокувати роботу Ради. Тому що потрібно півроку, враховуючи коронавірус, ... і парламент на це не піде. Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я поки не можу сказати, коли це станеться. Адже поки не сформована таблиця", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що до законопроекту про банки готується занадто велика таблиця правок.

"Це десь із мій зріст. Тому ми повинні підготувати, сформувати таблицю, після цього вони (комітет, - ред.) мають пройти по кожній правці, які враховуються чи не враховуються. Тільки після цього можна буде розглядати в залі. Працюють всі інтенсивно, думаю, що на це піде небагато часу", - заявив Разумков.

Він додав, що комітет буде розглядати правки по блокам

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Рада розгляне розблокування закону про ринок землі. Крім того, основним питанням будуть зміни до бюджету-2020 у зв'язку з пандемією.