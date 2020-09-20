Разумков прогнозує складний бюджетний процес

Процес прийняття державного бюджету на наступний рік буде дуже непростий. Вже сьогодні проект фінансового документа зазнає критики.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

"Бюджет не простий, бюджетний процес буде дуже непростий. Це було лише представлення бюджету. Тобто зараз Верховна Рада його взяла на опрацювання, і зараз він лише потрапив до бюджетного комітету. Будуть долучатись всі народні депутати, профільний комітет, інші комітети Верховної Ради будуть вносити свої пропозиції, ініціативи до змін до цього законопроекту. А далі будемо виходити з того, що ми побачимо при першому читанні цього законопроекту", - сказав він.

За словами спікера, сьогодні на адресу проекту держбюджету лунає багато критики і навіть два міністри не голосували за документ.

"Якщо говорити по цифрам, не простий буде бюджет, станом на сьогодні це відчувають всі, і народні депутати всіх фракцій, і, я впевнений, це розуміють і в Кабінеті міністрів. Тому що видаткова частина - це 1 350 млрд, а дохідна частина - 1 071 млрд... Це буде важко опрацьовувати, і ще не враховані ті пропозиції, які надходять від народних депутатів", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 18 вересня уряд представив у Верховній раді державний бюджет на 2020 рік; РБК-Україна розповідало про його основні показники.

Крім того, економісти назвали роздутим проект держбюджету на 2020 рік, який представив Кабінет міністрів.