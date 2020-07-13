Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради у вівторок

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту. Воно відбудеться у вівторок, 14 липня.

Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України... скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради України дев’ятого скликання на 15 годину 14 липня 2020 року", - вказано у повідомленні.

Перелік законопроектів до розгляду:

№3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроекту);

№3615 про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами);

№3781 про внесення змін до ЗУ "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" з приводу їх додаткової держпідтримки на період карантину через COVID-19 (скорочення терміну внесення альтернативних законопроектів);

№2013 про внесення змін до статті 8 ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги;

№2524 про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;

№3550 про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, Разумков раніше вранці анонсував, що Верховна рада України проведе ще одне позачергове засідання на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, народні депутати домовилися збиратися влітку на позачергове засідання для прийняття низки невідкладних законопроектів.

Додамо також, спікер ВР попередив, що Рада може продовжити збиратися на позачергові засідання для прийняття закону про гральний бізнес.