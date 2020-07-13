ВР може проводити позачергові засідання для ухвалення закону про гральний бізнес

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

На минулому пленарному тижні нардепи не змогли ухвалити відповідний закон

Верховна рада може продовжити збиратися на позачергові засідання для ухвалення закону про гральний бізнес. Минулого пленарного тижня нардепи не змогли ухвалити цей документ.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

"Я хотів би також поінформувати, що звернулись депутатські фракції та групи з пропозицію продовжити режим роботи, в якому ми працювали на минулому тижні. Я думаю, що якщо ми швидко не зможемо пройти і вирішити питання із законопроектом про азартні ігри, то можливо ще позачергові засідання ВРУ", - сказав спікер Ради.

Підкреслимо, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко анонсував, що Верховна рада може перенести голосування за проект закону про гральний бізнес на наступну сесію. За його словами, проблемним питанням є кількість правок, які необхідно розглянути.

Нагадаємо, раніше в парламенті роз'яснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

РБК-Україна розібралося, які правила для грального бізнесу хоче ввести парламент і коли вони запрацюють.