Разумков озвучив умови прийняття закону щодо змін до регламенту Верховної ради

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

У Раді зареєструють інший законопроект змін до законопроекту №1043

Якщо законопроект про "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» № 1043 буде прийнято, у Раді зареєструють інший законопроект змін до нього. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Після того, як цей законопроект набере чинності, якщо буде прийнятий, буде зареєстрований інший законопроект, який буде вносити зміни в нього щодо його тимчасової роботи. Після цього - поліпшення умов, які б дозволили парламенту, з одного боку зберігти демократію, захистити інтереси всіх народних депутатів. Так само і захистити парламентаризм, щоб він дійсно існував, а не був механізмом зловживання", - заявив Разумков.

За його словами, відповідна домовленість була досягнута під час наради голови ВР з представниками фракцій.

"На жаль парламент зіткнувся з винятковою ситуацію. Ніколи ми не мали 16 тисяч правок. Це ситуація, яка може заблокувати роботу ВР до осені. Парламент виходить з тих механізмів, які в нього є. Механізмом був законопроект № 1043, автор Фролов. Однак, сьогодні ми розуміємо, що не все, що відображені в законопроекті, відповідає тим потребам, які є сьогодні. Проте в нас є обмеження регламентні. Ми не можемо сьогодні його допрацювати або змінити. Тому те, з чим до мене звернулись представники фракцій та груп, це те, щоб я звернувся до депутатів з наступною інформацією", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зміни до регламенту дозволять прийняти закон про банки.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни до регламенту допоможуть Раді боротись із "поправочним спамом".