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Разумков оцінив можливість розпуску Верховної ради

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 19:54
Разумков оцінив можливість розпуску Верховної ради
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що зараз лунає багато критики на адресу уряду. Однак він не бачить юридичних підстав для дострокового припинення повноважень Ради.

Про це Разумков повідомив в ефірі програми "Хард з Влащенко".

"Якщо ми говоримо про доцільність, то я такого формулювання в Конституції не пам'ятаю. Як тільки вона там буде і це буде юридичною підставою для дострокового припинення повноважень Верховної ради це буде враховуватися для тих чи інших рішень", - повідомив він.

При цьому голова Верховної ради зазначив, що зараз уряд перейшов до розгляду бюджет.

Нагадаємо, 18 вересня уряд представив у Верховній раді державний бюджет на 2020 рік; РБК-Україна розповідало про його основні показники.

Крім того, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що процес прийняття державного бюджету на наступний рік буде дуже непростою, адже вже сьогодні проект фінансового документа піддається критиці.

Додамо, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит валютних надходжень в Україну у 2021 році буде компенсований коштом запозичень у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів, а курс втримається на рівні 29,1 гривні за долар.

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