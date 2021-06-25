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Разумков оцінив можливість дострокових виборів президента в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні є можливість проведення дострокових президентських вибір, але немає необхідності. Спікер Ради Дмитро Разумков назвав чотири умови для дострокових виборів президента.

Про це він заявив на прес-конференції.

Він заявив, що президент не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.

"Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене це загадка. Логіки в цьому немає", - заявив Разумков.

Він розповів про 4 аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори:

  • за станом здоров'я,
  • смерть,
  • імпічмент,
  • відставка.

Також Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень Верховної ради.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.

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