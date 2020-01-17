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Разумков оголосив про закриття сесії Ради

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Однак на наступному тижні передбачений ще тиждень роботи з виборцями

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков оголосив про закриття другої сесії парламенту 9 скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, сьогодні пройшло останнє пленарне засідання цієї сесії ВР. Однак, згідно з графіком, наступний тиждень парламентарії працюють з виборцями.

"На наступному тижні народні депутати працюють з виборцями. Третя сесія ВРУ дев'ятого скликання почне свою роботу у вівторок, 4 лютого, о 10:00. Друга сесія завершить свою роботу 24 січня. Останнє пленарне засідання цієї сесії оголошую закритим", - заявив Разумков.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

Нагадаємо, на цьому тижні Рада прийняла за основу і в цілому проект постанови №2745 "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". За документ проголосували 305 нардепів.

Як писало РБК-Україна, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що для прийняття законопроекту про децентралізацію влади 24 січня пройде позачергове засідання Верховної ради України.

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