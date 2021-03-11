Разумков пояснив свою позицію щодо санкцій проти "каналів Медведчука"

Він зазначив, що перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

"Це один з форматів - так званий письмове опитування. В пакеті документів був проект рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і то постанова Верховної ради, яке було проголосовано ще в 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.

Спікер парламенту додав, що якщо говорити про те, що санкції пов'язані з терористичною діяльністю, то згідно із законом повинні бути підозри і затримання.

"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.