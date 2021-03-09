Санкції проти каналів Медведчука: Зеленський оцінив вплив на переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що введення санкцій проти пулу каналів Віктора Медведчука мало наслідки на переговорний процес у Тристоронній контактній групі і в нормандському форматі. Зокрема, на Донбасі збільшилася кількість провокацій.

"Ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається. В середу будуть проходити чергові переговори про посилений контроль. Хочеться почути висновки", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що складно сказати, як саме вплинули санкції.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Пізніше, 20 лютого, були введені санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.