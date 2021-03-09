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Санкції проти каналів Медведчука: Зеленський оцінив вплив на переговори по Донбасу

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 11:52
Санкції проти каналів Медведчука: Зеленський оцінив вплив на переговори по Донбасу Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що введення санкцій проти пулу каналів Віктора Медведчука мало наслідки на переговорний процес у Тристоронній контактній групі і в нормандському форматі. Зокрема, на Донбасі збільшилася кількість провокацій.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

Президент зазначив, що складно сказати, як саме вплинули санкції.

"Ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається. В середу будуть проходити чергові переговори про посилений контроль. Хочеться почути висновки", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Пізніше, 20 лютого, були введені санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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