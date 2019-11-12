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Разумков обговорив будівництво "Північного потоку-2" з президентом Європарламенту

Новини » Політика     12.11.2019 - 19:03
Разумков обговорив будівництво "Північного потоку-2" з президентом Європарламенту
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Обговорювалися загрози європейській енергетичній безпеці

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що обговорив з президентом Європарламенту Давідом Сассолі питання будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Разумкова.

Голова українського парламенту повідомив, що відповідне питання піднімалося під час телефонної розмови ввечері у вівторок 12 листопада.

"Провів телефонну розмову з президентом Європарламенту Давідом Сассолі. Особливу увагу звернув на загрози європейській енергетичній безпеці, які становить проект "Північний потік-2", - написав Разумков.

Разумков обговорив будівництво &quot;Північного потоку-2&quot; з президентом Європарламенту

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив, що не було шансів зупинити будівництво газового трубопроводу "Північний потік-2" з Росії в Європу.

Нагадаємо, напередодні Україна закликала Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

Крім того, в українському уряді заявили, що Україна, Польща, а також країни Балтії, незважаючи на дії Німеччини, знайдуть способи заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

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