ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков обсудил строительство "Северного потока-2" с президентом Европарламента

Новости » Политика     12.11.2019 - 19:03
Разумков обсудил строительство "Северного потока-2" с президентом Европарламента
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Обсуждались угрозы европейской энергетической безопасности

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что обсудил с президентом Европарламента Давидом Сассоли вопрос строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Разумкова.

Председатель украинского парламента сообщил, что соответствующий вопрос поднимался во время телефонного разговора вечером во вторник 12 ноября.

"Провел телефонный разговор с президентом Европарламента Давидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые представляет проект "Северный поток-2", - написал Разумков.

Разумков обсудил строительство &quot;Северного потока-2&quot; с президентом Европарламента

Ранее в интервью РБК-Украина вице-прем'ер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не было шансов остановить строительство газового трубопровода "Северный поток-2" из России в Европу.

Напомним, накануне Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

Кроме того, в украинском правительстве заявили, что Украина, Польша, а также страны Балтии, несмотря на действия Германии, найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".

В Польше назвали "Северный поток-2" оплатой оружия РФ европейскими деньгами Помпео: мы не хотим зависимости энергообеспечения Европы от России
Новости Украины Северный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь