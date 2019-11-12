Разумков обсудил строительство "Северного потока-2" с президентом Европарламента

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Обсуждались угрозы европейской энергетической безопасности

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что обсудил с президентом Европарламента Давидом Сассоли вопрос строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Разумкова.

Председатель украинского парламента сообщил, что соответствующий вопрос поднимался во время телефонного разговора вечером во вторник 12 ноября.

"Провел телефонный разговор с президентом Европарламента Давидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые представляет проект "Северный поток-2", - написал Разумков.

Ранее в интервью РБК-Украина вице-прем'ер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не было шансов остановить строительство газового трубопровода "Северный поток-2" из России в Европу.

Напомним, накануне Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

Кроме того, в украинском правительстве заявили, что Украина, Польша, а также страны Балтии, несмотря на действия Германии, найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".