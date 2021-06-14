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Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 12:22
Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну. За словами спікера Ради, без достатньої кількості інвестицій не буде розвитку економіки.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Питання судової реформи підіймаються фактично на кожній міжнародній зустрічі. Але в першу чергу реформи судів потрібні нам як державі, як українському суспільству. Ми можемо багато говорити про промисловість і про розвиток економіки. Але це важко все зробити, якщо ми не зможемо залучити сюди достатню кількість інвестицій", - пояснив Разумков.

Глава ВР підкреслив, що інвесторам необхідний гідний рівень захисту їх інтересів.

"А інвестори в Україну не приходять сьогодні у першу чергу тому, що вони не завжди впевнені у тому, що їх інтереси будуть захищатися на тому ж рівні, до якого вони звикли у країнах ЄС, США, Канаді", - додав парламентар.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що парламент найближчим часом може розглянути законопроект про реформу Конституційного суду України. Він провів зустріч з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Сторони обговорили питання судової реформи, вдосконалення антикорупційного законодавства, а також законодавче врегулювання діяльності КСУ.

Так, у середині квітня Рада прийняла за основу доопрацьований законопроект №4533 про реформу Конституційного суду України. У документі зберегли існуючий порядок прийняття рішень КСУ.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук висловив надію, що Рада може прийняти закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії.

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