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СН обговорить кадрові зміни в уряді на засіданні фракції 20 вересня, - Арахамія

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Україна, Середа 08 вересня 2021 12:22
СН обговорить кадрові зміни в уряді на засіданні фракції 20 вересня, - Арахамія Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

Голова фракції "Слуга народу "Давид Арахамія повідомив, що кадрові зміни у уряді обговорять на засіданні фракції у понеділок, 20 вересня. Також він спростував інформацію про те, що може відбутися відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі голови фракції "Слуга народу" в кулуарах Верховної ради.

"Я думаю, що наступного пленарного тижня, в понеділок, як завжди ми робимо (засідання фракції - ред.)", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що у Кабінеті міністрів України можуть змінити трьох або чотирьох міністрів, а половину кандидатів уже знайшли.

Арахамія заявив, що потенційний міністр має бути лідером, який поведе за собою "нормальну команду", повинен розуміти, яким чином робити трансформацію в державному секторі та бути доброчесним.

За його словами, міністром може стати народний депутат, який пройшов у Раду за списком.

"Я особисто завжди тільки списочників готовий віддавати. А мажоритарників - це треба буде домовлятися дуже-дуже важко. Тому що якщо я втрачаю один голос, а потім будуть перевибори і через рік я отримаю його повернення, я з цим не погоджуюся категорично. Тому, на жаль, мажоритарникам не "світить" кар'єра в Кабміні", - заявив Арахамія.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

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