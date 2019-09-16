Разумков назвав дату презентації бюджету-2020 у Раді

Державний бюджет на 2020 рік буде презентований у парламенті у пятницю, 20 вересня. Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, презентуватиме бюджет міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Щодо години запитань до уряду. У нас надійшов до Верховної ради бюджет. Я думаю, що в п'ятницю міністр фінансів Оксана Маркарова буде представляти проект бюджету в Верховній раді України", - заявив Разумков.

За його словами, презентація держбюджету цієї п'ятниці зможе компенсувати годину запитань до уряду.

"Бюджетний процес - це дуже серйозний виклик як для парламенту, так і для Кабінету міністрів. Це одне з ключових питань, до якого ми будемо підходити дуже виважено. Адже саме по цьому бюджету наступного року жити нашій державі", - додав спікер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект держбюджету-2020. Текст документа поки відсутній.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що розгляд проекту державного бюджету на 2020 рік має розпочатися на наступному пленарному тижні.

Додамо також, Маркарова повідомляла, що в проекті державного бюджету на 2020 рік, який вніс Кабмін до Ради, розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.