Рада може у грудні продовжити особливий статус Донбасу, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Верховна рада України ближче до кінця року може розглянути питання про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. У грудні закінчується термін дії закону про особливий статус Донбасу.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу 112.

При цьому він зазначив, що альтернативних законопроектів з питання Донбасу Рада не розглядала.

"Якщо не буде запропоновано інших ініціатив від народних депутатів, від президента про врегулювання аспектів управління частиною Донецькій і Луганській області, то швидше за все, буде прийматися рішення про продовження дії цього закону", - заявив він.

Відзначимо, 6 вересня 2014 року Рада прийняла закон про особливий статус Донбасу, який на розгляд парламенту вніс п'ятий президент Петро Порошенко. Передбачалося, що закон буде діяти три роки. Потім його дія продовжували.



Нагадаємо, в серпні українська сторона ТКГ запропонувала замінити поняття "особливий статус" Донбасу на "особливий режим адміністративного управління".

Крім того, за словами віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, Україна ці зміни в конституцію вносити не буде.