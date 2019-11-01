Разумков дав доручення комітету по закону Зеленського про допоміжні органи ВР

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков доручив комітету з питань правової політики підготувати до розгляду в сесійній залі законопроект президента Володимира Зеленського №1028 про внесення зміни до статті 85 Конституції України (про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Верховної ради України), передає кореспондент РБК- Україна.

Так, Разумков зачитав висновок КСУ щодо відповідного проекту закону.

"Даю доручення Апарату ВР невідкладно вручити висновок КСУ. Прошу комітет з питань правової політики розглянути висновок КСУ і підготувати цей законопроект до розгляду на пленарному засіданні ВР", - зазначив спікер.

Як писало РБК-Україна, КСУ дав висновок у справі за зверненням Верховної ради з приводу відповідності законопроекту №1028 про внесення зміни до статті 85 Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Підкреслимо, суд визнав законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Нагадаємо, Верховна рада 3 вересня направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1028 про створення за рахунок державного бюджету органів, що забезпечують роботу ВР. Документ пропонує закріпити у повноваженнях парламенту норму про створення інших органів, що забезпечують роботу Ради, за рахунок держбюджету.

Агенство також писало, що КСУ розгляне чотири законопроекти президента Володимира Зеленського з приводу змін до Конституції на цьому тижні, серед яких - закон про право народу подавати законопроекти.