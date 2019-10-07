Разумков анонсував завершення процесу скасування депутатської недоторканності

Верховна рада може за місяць ухвалити законопроект № 2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", який завершує процес скасування депутатської недоторканності. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков у програмі "Свобода слова" на ІСТV, передає РБК-Україна

"СЬогодні (7 жовтня, - ред.) зареєстрований законопроект, ініціаторами якого є 48 народних депутатів, який і направлений на цей аспект КПК. Це достатньо правильна позиція, коли ми ці статті, пов’язані з народними депутатами, винесли в окремий законопроект. Він сьогодні зареєстрований", - заявив Разумков.

Він вважає, що Рада зможе ухвалити цей законопроект через місяць.

"Я думаю, що за місяць ми зможемо його ухвалити. Я думаю, що парламент підтримає цю ініціативу і ми знімемо будь-які маніпуляції, які є", - додав спікер.

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

7 жовтня до Верховної ради України внесли депутатський законопроект, яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів, який мають ухвалити до 1 січня 2020 року.