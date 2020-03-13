Разумков анонсував проведення позачергового засідання Ради

Верховна рада України збереться на позачергове засідання. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він не уточнив дату проведення.

"Скоріш за все буде позачергове засідання, яке буде пов'язано з невідкладними діями та іншими викликами, які також з'являються", - заявив глава ВР.

При цьому він зазначив, що йдеться про проведення засідання на наступному пленарному тижні.

"Я думаю на наступному тижні. Я думаю, таке рішення може бути прийнято у три способи: підписи 150 депутатів, за зверненням президента, за рішенням погоджувальної ради. Треба сформувати порядок денний. Там повинен бути виключний перелік питань. На це ще треба деякий час. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання", - поінформував Разумков.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я уже звернувся з питанням з приводу скликання позачергового засідання Верховної ради для прийняття законопроекту про пріоритетне розмитнення товарів, які необхідні для боротьби з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачерговому засіданні Ради має бути вирішене питання поповнення держрезерву засобами захисту від коронавірусу.

Так, анонсувалося, що Міністерство охорони здоров'я подасть у Раду законопроект про пріоритетне розмитнення товарів для протидії коронавірусу.

Агентство також повідомляло, що Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".