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МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Верховної ради 

Новини » Політика     12.03.2020 - 23:56
МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Верховної ради 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання скличуть для прийняття законопроекту про пріорітетне розмитнення товарів, які необхідні для боротьби з короновірусом

Міністр охорони здоровя вже звернувся з питанням щодо скликання позачергового засідання Верховної ради для прийняття законопроекту про пріорітетне розмитнення товарів, які необхідні для боротьби з короновірусом. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що міністр охорони здоров’я вже ініціював питання щоб скликати Верховну раду на позачергове засідання для прийняття цього закону", - заявив Ляшко

За його словами, законопроект щодо першочергових заходів боротьби з короновірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачерговому засіданні Ради має бути вирішено питання поповнення держрезерву засобами захисту від короновірусу.

"Як мінімум, ми маємо зібратися на позачергове засідання, щоби була змога спрямувати 100 млн грн з держбюджету на закупівлю засобів індивідуального захисту для поповнення держрезерву. Це рішення може ухвалити тільки Верховна рада", - написала Кравчук у facebook.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) подасть в Раду законопроект про пріорітетне розмитнення товарів для протидії короновірусу.

РБК-Україна писало, що голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

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